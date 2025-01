Havarierter Öltanker vor Sassnitz

Sassnitz. Nach stundenlanger Schleppfahrt ist die in der Ostsee nördlich von Rügen havarierte »Eventin« am frühen Sonntag morgen vor dem Stadthafen von Sassnitz angekommen. Auf Reede rund fünf Kilometer vor der Küste werde das manövrierunfähige Schiff von zwei Schleppern in Position gehalten, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. Der mit rund 99.000 Tonnen Öl beladene Tanker soll so lange dort bleiben, bis über das weitere Vorgehen entschieden ist. »Das Havariekommando bewertet die Lage als stabil«, teilte der Sprecher mit. Bisher ist unklar, wann und wo der 274 Meter lange Tanker repariert werden soll. Er hatte in der Nacht zum Freitag einen Totalausfall der Systeme. An Bord befinden sich derzeit 24 Besatzungsmitglieder.(dpa/jW)