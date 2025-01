Schweden entsendet Kriegsschiffe in Ostsee

Stockholm. Nach einer Serie vermuteter Sabotageakte gegen Unterseekabel in der Ostsee will Schweden mit Kriegsschiffen an der Überwachung der Infrastruktur in dem Gebiet teilnehmen. Dies kündigte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Sonntag an. Drei Schiffe sowie ein AWACS-Flugzeug sollen nach seinen Worten »die Infrastruktur schützen« sowie »die Aktivitäten der russischen Schattenflotte beobachten«. In den vergangenen Monaten waren mehrere Telekommunikations- und Stromkabel in der Ostsee beschädigt worden. Westliche Politiker machen Russland verantwortlich. (AFP/jW)