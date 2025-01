Frau bei Unfall mit US-Militärfahrzeug getötet

Ansbach. Ein Fahrzeug der US-Armee hat in Mittelfranken eine Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt. Der 19 Jahre alte Fahrer erfasste die 33jährige am Sonntag morgen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit dem Wagen auf einem Rad- und Fußweg neben der Bundesstraße 14 bei Ansbach. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Mann, der nach Polizeiangaben vermutlich auf dem Militärflugplatz Ansbach-Katterbach stationiert ist, blieb unverletzt. Er war mit dem Gefährt am Morgen nach rechts von der Straße abgekommen und über einen Grünstreifen auf den Rad- und Fußweg gefahren. Nach ungefähr 100 Metern stieß er mit der 33jährigen zusammen. Die Frau starb in einem Krankenhaus. Die Polizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter bei der Unfallaufnahme unterstützt. (dpa/jW)