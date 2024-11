Scholz will bei Neuwahl erneut in Potsdam antreten

Fabian Sommer/dpa Olaf Scholz vor dem Potsdamer Filmmuseum (20.9.2024)

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich in seinem Wahlkreis Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II wieder für die SPD um das Mandat bewerben. »Als Bundeskanzler trage ich Verantwortung für das Wohl aller Menschen in unserem Land. Diese Verantwortung möchte ich auch weiterhin als euer Abgeordneter tragen«, heißt es in einem Schreiben von Scholz an die SPD-Mitglieder in seinem Wahlkreis in Potsdam und Umgebung. Der Termin für die Entscheidung über seine Nominierung steht noch nicht fest. »Die Erfahrungen aus meiner Zeit als Bürgermeister von Hamburg, als Bundesfinanzminister, als Bundeskanzler und als Wahlkreisabgeordneter werde ich auch weiter für die Bürgerinnen und Bürger unseres Wahlkreises nutzen«, schreibt der SPD-Politiker.

Scholz verteidigt in dem Schreiben auch die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (FDP). »Der für uns alle unerträgliche Streit in der Bundesregierung hat damit ein Ende«, schreibt er. Und weiter: »Wir finanzieren unsere Unterstützung für die Ukraine und Investitionen in unsere Verteidigung nicht zulasten des sozialen Zusammenhalts – nicht zulasten von Rente, Gesundheit oder Pflege.« Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Scholz den Wahlkreis mit 34 Prozent der Stimmen und setzte sich unter anderem gegen Grünen-Politikerin Annalena Baerbock durch. (dpa/jW)