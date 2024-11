Kolumbien: ELN will Friedensprozess wiederbeleben

+ Update 19:30 +

Christian Escobar Mora/EFE/dpa

Caracas. Die kolumbianische Regierung und die linke Nationale Befreiungsarmee (ELN) wollen den ins Stocken geratenen Friedensprozess wieder aufnehmen. In einer gemeinsamen Erklärung teilten beide Seiten am Donnerstag nach mehrtägigen Beratungen in der venezolanischen Stadt Caracas mit, sie wollten ihre Gespräche vom 19. bis 25. November fortsetzen. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hatte den Friedensprozess im September ausgesetzt, nachdem bei einem Angriff der ELN auf eine Militärbasis drei Soldaten getötet und 28 weitere verletzt worden waren.

Präsident Petro war 2022 mit dem Ziel angetreten, dem Land »vollständigen Frieden« zu bringen. In der Folge wurden etwa Friedensgespräche mit der stärksten verbliebenen Rebellenorganisation Nationale Befreiungsarmee (ELN) geführt, die nun wieder in Schwung kommen sollen. (AFP/jW)