Ein von japanischen Forschenden entwickelter Satellit aus Holz ist ins All gestartet. Getestet werden soll mit »Lignosat«, inwieweit sich Holz auch in der Raumfahrt verwenden lässt, wie das Entwicklerteam am Mittwoch erklärte. Der Holzsatellit sei mit einem Versorgungsflug der »Dragon«-Kapsel der privaten Firma Space X vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral (Florida) zur Internationalen Raumstation ISS gebracht worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Aussortierte Holzsatelliten könnten beim Verglühen während des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre weniger Probleme durch schädliche Substanzen verursachen, so eine Hoffnung der Wissenschaftler. (dpa/jW)