Nabu: Schutzgebiete ohne Grundlage

Jena. Der Naturschutzbund Nabu bemängelt fehlende Grundlagen für wirksamen Naturschutz in dafür ausgewiesenen Gebieten in der Bundesrepublik. Einer eigenen Studie zufolge sind die Gebiete »teilweise vernachlässigt und von ihrem eigentlichen Schutzstatus weit entfernt«, teilte der Thüringer Nabu am Mittwoch mit. Sie verfügten häufig weder über klare Zielsetzung, noch über ausreichende rechtliche Sicherung, Maßnahmenpläne oder kontinuierliches Monitoring, hieß es. Deutschland sei auf keinem guten Weg, die Verpflichtung aus dem Biodiversitätsabkommen von Montreal zu erfüllen und 30 Prozent seiner Landesfläche bis 2030 effektiv zu schützen. (jW)