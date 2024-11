Frankreich kauft ASN-Unterseekabelsparte von Nokia zurück

Christophe Karaba/dpa Der Eingang der Alcatel-Lucent-Zentrale in Paris

Calais. Frankreich kauft die Seekabelsparte Alcatel Submarine Networks (ASN) vom finnischen Netzwerkausrüster Nokia mehrheitlich zurück. Wie Wirtschaftsminister Antoine Armand am ASN-Sitz in Calais erklärte, erwirbt der französische Staat zunächst 80 Prozent des Unternehmens, allerdings mit der Option auf eine komplette Übernahme. Die Mehrheitsbeteiligung solle die digitale Unabhängigkeit Frankreichs und seiner europäischen Partner gewährleisten sowie den Erhalt industriellen Know-hows und Arbeitsplätze in Frankreich gewährleisten, so Armand weiter.

ASN hat weltweit mehr als 750.000 Kilometer Unterseekabel verlegt. Es hat einige der größten internationalen Digitalnetzbetreiber als Kunden und zählt nach dem französischen Wirtschaftsministeriums zufolge zu den Weltmarktführern der Branche. Nokia hatte den französisch-US-amerikanischen Mitbewerber Alcatel-Lucent unter anderem mit dessen Seekabelgeschäft 2015 übernommen. (dpa/jW)