Xinhua/dpa Die syrische Luftabwehr reagiert auf Angriffe auf Damaskus (4.11.2024)

Damaskus. Die syrische Hauptstadt Damaskus ist am Montag nach Einbruch der Dämmerung von Explosionen erschüttert worden. Einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur SANA zufolge handelte es sich ersten Erkenntnissen nach um einen israelischen Luftangriff auf einen Randbezirk nahe einem schiitischen Heiligtum.

Die sogenannte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete, es seien drei Ziele in dem Stadtteil südlich von Damaskus getroffen worden. Demnach wurden zwei Mitglieder der libanesischen Hisbollah getötet und fünf weitere schwer verletzt. Krankenwagen eilten zu den Orten der Raketeneinschläge. Nicht erst seit Ausbruch des Gazakriegs fliegt Israel immer wieder Luftangriffe auf Ziele in Syrien. (dpa/jW)