(c) Pool Sputnik Kremlin Präsident Wladimir Putin begrüßt Außenministerin Choe Son Hui im Kreml (Moskau, 4.11.2024)

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag im Kreml die Außenministerin der Demokratischen Volksrepublik Korea, Choe Son Hui, zu Gesprächen getroffen. »Bei uns ist heute ein Feiertag, und sich an Feiertagen mit guten Freunden zu treffen, ist eine gute Tradition«, sagte Putin zur Begrüßung. Details gab das Präsidialamt nicht bekannt. In Russland war Nationalfeiertag. Choe war zuletzt im Januar in Moskau zu Gast.

Laut westlichen Medienberichten sollen angeblich Tausende Soldaten der DVRK im Grenzgebiet zur Ukraine stehen. Zwar hatte Choe am Freitag bei einem Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow erklärt, ihr Land werde Russland bis zum Sieg helfen. Eine Bestätigung der Vorwürfe gab es allerding bisher nicht.

Nun überbrachte Choe Grüße von Staatschef Kim Jong Un. Im Sommer hatte Putin bei einem Besuch in der DVRK mit Kim einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft beider Länder geschlossen, der auch einen gegenseitigen militärischen Beistand vorsieht. Er hatte allerdings zuletzt unterstrichen, dass die Ausgestaltung des entsprechenden Artikels noch geklärt werden müsse, was gegen eine Teilnahme von Soldaten aus der DVRK am Krieg in der Ukraine sprechen würde. (dpa/jW)