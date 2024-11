Stringer/Reuters Die Versorgung von Verletzten geschieht im Kamals-Adwan-Krankenhaus unter improvisierten Bedingungen (26.10.2024)

Gaza-Stadt. Laut palästinensischen Berichten steht auch das letzte einigermaßen funktionsfähige Krankenhaus im Gazastreifen weiter unter Beschuss. Die israelische Armee sei dabei, das Kamal-Adwan-Krankenhaus »weiterhin gewaltsam zu bombardieren und zu zerstören«, erklärte das Gesundheitsministerium am Montag. Dabei würden »alle Teile« der Klinik in der Stadt Beit Lahija im Norden des Gazastreifens ins Visier genommen.

Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, Hossam Abu Safia, bezeichnete die Lage in der Einrichtung als »katastrophal«. In einer Erklärung wies er darauf hin, dass die »Armee das Krankenhaus nicht kontaktiert hat, bevor sie es direkt angegriffen hat«. Mehrere Klinikmitarbeiter seien verletzt worden, das Personal sei »nicht in der Lage«, die Einrichtung zu verlassen. »Wir verstehen nicht, was der Grund für die Bombardierung des Krankenhauses ist«, erklärte Safia. (AFP/jW)