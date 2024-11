USA: Weitere 425 Millionen Dollar an Kriegshilfe für Ukraine

Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army/AP/dpa

Washington. Die USA unterstützen die Ukraine mit weiterer Kriegshilfe in Höhe von 425 Millionen US-Dollar (392 Millionen Euro). Das Verteidigungsministerium in Washington teilte am Freitag mit, das Geld werde der Ukraine im Kampf gegen Russland helfen, den dringendsten militärischen Bedarf zu decken, darunter Abfangraketen für die Luftabwehr, Munition für Raketensysteme und Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Panzerabwehrwaffen.

Zum Paket gehörten überdies Luft-Boden-Munition, medizinische Ausrüstung, Sprengmunition und Ersatzteile. Die USA arbeiteten weiter daran, den sogenannten Bedarf der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu decken »und sich gegen die russische Aggression zu verteidigen«, hieß es in der Erklärung des Pentagon. Die USA sind der größte finanzielle und militärische Unterstützer der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland. (AFP/jW)