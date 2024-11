Israel: Mehr Geld für Rüstung, weniger für Soziales

Ilia yefimovich/dpa Kostspielig: Panzer an der israelisch-libanesischen Grenze (Kirjat Schmona, 1.10.2024)

Jerusalem. Die israelische Regierung hat am Freitag den Haushaltsentwurf für 2025 mit höheren Ausgaben für das Militär sowie Kürzungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales verabschiedet. Der Entwurf, der noch vom Parlament gebilligt werden muss, sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 744 Milliarden Schekel (182 Milliarden Euro) vor, wie die israelische Wirtschaftszeitung Calcalist berichtete. Darin enthalten seien 161 Milliarden Schekel für den Schuldendienst. Das Militär soll 117 Milliarden Schekel und damit etwa 20 Milliarden Schekel mehr als im laufenden Jahr erhalten. Neben den Einsparungen sieht der Plan eine Erhöhung der Umsatzsteuer von 17 auf 18 Prozent vor. So solle eine Haushaltslücke von etwa 40 Milliarden Schekel geschlossen werden. Die Wachstumsprognose für 2024 ist bereits von 1,1 Prozent auf 0,4 Prozent gesenkt worden. (dpa/jW)