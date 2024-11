Bei Dreharbeiten für Kino- und Fernsehfilme in Deutschland soll es respektvoller zugehen. Die Branche gibt sich dazu einen eigens erarbeiteten Verhaltenskodex. Im »Respect Code Film« steht, dass weder sexualisierte Belästigung und Gewalt, Diskriminierung, Stalking, Mobbing noch respektloses Verhalten toleriert werden. Er soll bei jeder Phase einer Filmproduktion einschließlich Castings und Dienstreisen gelten. Hinter dem Kodex stehen unter anderem Sender und Produzenten. Der Chef und Sprecher des Gesamtvorstands der Produktionsallianz, Björn Böhning, sagte der dpa: »Es gab in den letzten Jahren immer wieder Fälle von Fehlverhalten einzelner Personen bei Film- und Fernsehproduktionen. (…) Das hat uns bewogen, einen branchenweiten Prozess einzuleiten, denn respektvolles, kollegiales Verhalten muss in der Film- und Fernsehbranche in jedem Unternehmen und an jedem Set der Standard sein, und zwar immer.« (dpa/jW)