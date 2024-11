Eine Istanbuler Bezirksregierung hat die Vorführung des Filmes »Queer« mit Schauspieler Daniel Craig im Rahmen eines Filmfestivals verboten. Der Veranstalter Mubi sagte aus Protest das für vier Tage geplante Festival ab, wie es in einer Erklärung des Arthouse-Stream­ingdienstes hieß. Die Bezirksvorsteher im Istanbuler Stadtteil Kadıköy, eingesetzt von der Zentralregierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, hatten den Film als »Gefährdung des gesellschaftlichen Friedens« wegen »provokativen Inhalts« bezeichnet, so Mubi. Das bestätigte der Bezirksregierung am Freitag. »Queer« von Luca Guadagnino handelt von der Liebe zwischen zwei Männern. Darin sind auch schwule Sexszenen zu sehen. Homosexualität ist in der Türkei nicht illegal, stößt in konservativen Gesellschaftskreisen aber auf starke Ablehnung. (dpa/jW)