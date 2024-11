Russland: Soldaten verurteilt

Rostow-am-Don. Rund ein Jahr nach der Ermordung von neun ukrainischen Zivilisten, darunter zwei Kinder, hat ein Gericht in Südrussland zwei russische Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Angaben der Ermittler drangen die beiden Angeklagten in ein Haus in der von russischen Truppen besetzten Stadt Wolnowacha im Gebiet Donezk in der Ostukraine ein. Dort erschossen sie demnach mit ihren schallgedämpften Waffen eine aus drei Generationen bestehende Großfamilie. Die Angeklagten bestreiten die Tat und haben Einspruch gegen das Urteil angekündigt, wie die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. (dpa/jW)