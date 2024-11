USA: Trump ernennt Stabschefin

Washington. Der designierte US-Präsident Donald Trump macht Tempo bei der Aufstellung seiner Regierungsmannschaft. Am Donnerstag (Ortszeit) ernannte der Republikaner seine bisherige Wahlkampfmanagerin Susan Wiles zur Stabschefin im Weißen Haus; sie organisiert dann den Regierungsalltag des Präsidenten. Politico schrieb im Frühjahr über Wiles: »Die am meisten gefürchtete und am wenigsten bekannte politische Akteurin in Amerika«. (dpa/jW)