Eklat zwischen Frankreich und Israel

Jerusalem. Bewaffnete israelische Polizisten sind am Donnerstag abend laut Agenturmeldungen in eine Kirche im besetzten Ostjerusalem eingedrungen, die Frankreich als Eigentum beansprucht. Der in Israel weilende französische Außenminister Jean-Noël Barrot sagte daraufhin einen geplanten Besuch der Stätte ab. Danach wurden zwei Mitarbeiter des französischen Generalkonsulats in Jerusalem von der Polizei verhaftet, obwohl sie Diplomatenstatus genießen. Auf Protest Barrots hin wurden sie wieder freigelassen. Der Minister erklärte, dass »diese Handlungen inakzeptabel sind«. Der israelische Botschafter in Paris werde in den kommenden Tagen einbestellt. (jW)