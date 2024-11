Ramallah verurteilt Gewalt israelischer Fans

Ramallah. Das palästinensische Außenministerium hat am Freitag das Vorgehen israelischer Fußballfans in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam scharf verurteilt. Kritisiert wurden in der Mitteilung die »antiarabischen Gesänge« und »barbarischen Handlungen«, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen von den Fans ausgegangen seien. Das Ministerium forderte die niederländische Regierung auf, gegen die Verantwortlichen zu ermitteln und palästinensische und arabische Bürger in den Niederlanden zu schützen. Es betonte seine entschiedene Ablehnung jeglicher Form von Gewalt. (jW)