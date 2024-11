Vivantes: Betriebsratschefin verliert Amt im Aufsichtsrat

Berlin. Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Vivantes, Josephine Thyrêt, hat ihr Amt verloren. In einer außerordentlichen Sitzung am 30. Oktober wurde Giovanni Ammirabile zu ihrem Nachfolger gewählt. Der Berliner Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), dessen Kovorsitzende Thyrêt ist, vermutet politische Gründe dahinter. Thyrêt ist Krankenschwester bei dem Berliner Krankenhauskonzern Vivantes, seit vier Jahren Betriebsratschefin und seit zwei Jahren als Beschäftigtenvertreterin stellvertretende Aufsichtsratschefin des größten kommunalen Klinikkonzerns Deutschlands. Sie kritisiert u. a. den drohenden Bettenabbau im Zuge der Krankenhausreform und den Umbau der Gesundheitsversorgung in ein kriegstüchtiges Gesundheitssystem. Ihr Nachfolger im Aufsichtsrat Ammirabile ist seit vielen Jahren im Aufsichts- und Betriebsrat und Vorstand des SPD-Ortsvereins Reinickendorf West. (jW)