IG Metall hält »Küstenaktionstag« ab

Hamburg. Die IG Metall will in ihrem Bezirk Küste die Forderungen in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie mit Aktionen untermauern. Für diesen Donnerstag ruft die Gewerkschaft Beschäftigte aus mehr als 100 Betrieben zu Warnstreiks auf, teilte die IG Metall am Mittwoch mit. Die Pläne für Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sollen demnach insgesamt 21 Städte betreffen. Am 11. November startet in Hamburg die vierte Verhandlungsrunde der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie, wo ein Pilotabschluss möglich ist. (jW)