Selenskij fordert »Tomahawk«-Marschflugkörper von den USA

Virginia Mayo/AP/dpa Hat in Washington bestellt: Wolodimir Selenskij (Brüssel, 17.10.2024)

Reykjavik. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat einen Bericht der New York Times bestätigt, wonach er im geheimen Teil seines sogenannten Siegesplans um »Tomahawk«-Marschflugkörper aus den USA bittet. »Das war eine geheime Information zwischen der Ukraine und dem Weißen Haus«, sagte er vor Journalisten in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Selenskij zeigte sich enttäuscht über den Vertrauensbruch. »Wie soll man diese Nachricht verstehen? Das heißt also, dass es zwischen Partnern keine vertraulichen Informationen gibt«, stellte er fest. Würde die Ukraine Mittelstreckenwaffen von den USA bekommen, wäre das eine »präventive Maßnahme«.

Vor knapp zwei Wochen hat Selenskij einen aus fünf Punkten bestehenden »Plan« für ein »Ende« des seit Februar 2022 währenden Krieges mit Russland zu ukrainischen Bedingungen vorgestellt. Zuvor war dieser einschließlich des geheimen Teils in Washington präsentiert worden. Der Plan beinhaltet insbesondere die von der Ukraine geforderte Einladung in die NATO und einer Aufrüstung des Landes. Bei der Vorstellung seines »Siegesplans« bekräftigte Selenskij auch die Absicht, den Krieg nach Russland »zurückzutragen«. (dpa/jW)