Musikerin Charli XCX hat in ihrer britischen Heimat eines der Wörter des Jahres inspiriert. Das Collins Dictionary entschied sich für »brat«. Der Begriff stehe in einer neuen Definition für eine selbstbewusste, unabhängige und hedonistische Haltung, heißt es auf der Website des englischen Wörterbuchs. Inspiriert vom Albumtitel von Charli XCX sei »brat« einer der meistdiskutierten Begriffe im Jahr 2024 geworden. Der Ausdruck »brat summer« (Sommer) habe sich als Ästhetik und Lebenseinstellung etabliert. Das Wort »brat« stehe sowohl für Selbstakzeptanz als auch Rebellion. Der Begriff ist auch im US-Präsidentschaftswahlkampf angekommen. Charli XCX hatte über die demokratische Kandidatin Kamala Harris gepostet: »Kamala IS brat«. »Brat« steht ihrer Erklärung zufolge für ein chaotisches Mädchen, das gerne feiern gehe, auch mal etwas Dummes sage, aber selbstbewusst sei und Niederlagen überstehe. Das Harris-Team griff das Image auf und ahmte auf Social-Media-Accounts die Ästhetik des giftgrünen Albumcovers zeitweilig nach. (dpa/jW)