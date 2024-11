Unbekannte Täter haben die Tür einer Galerie in den Niederlanden aufgesprengt und zwei Werke des US-Künstlers Andy Warhol gestohlen. Die Siebdrucke mit den Konterfeis der britischen Königin Elisabeth II. und der Königin Margrethe II. von Dänemark seien in der Nacht zum Freitag aus dem Rahmen gebrochen und dabei offenbar stark beschädigt worden, sagte der Besitzer der MPV Gallery in der südniederländischen Ortschaft Oisterwijk, Mark Peet Visser, dem Sender Omroep Brabant.

Die Bilder gehören zu Warhols in den 1980er Jahren geschaffenen Serie »Reigning Queens« mit insgesamt vier Porträts von seinerzeit herrschenden Königinnen. Zwei dazugehörige Bilder der niederländischen Königin Beatrix und der Königin Ntfombi Twala von Swasiland ließen die Räuber bei ihrer Flucht auf der Straße zurück. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, dass nicht alle vier Bilder in das Fahrzeug der Täter passten, berichtete der Galeriebesitzer. Laut einer Sprecherin haben die Porträts dieselbe Nummerierung, was eher selten sei. Dass die Serie nun auseinandergerissen wurde, sei »eine schreckliche Schande«. Zum Wert der Siebdrucke machte Visser keine Angaben. Alle vier sollten Ende November auf der Kunstmesse PAN Amsterdam zum Kauf angeboten werden.

Warhol hatte nach der Erstauflage der »Queens«-Serie noch zahlreiche Abzüge hergestellt, teils in unterschiedlichen Farb- und Gestaltungsvarianten. Vier nummerierte und handsignierte Siebdruckporträts allein von Königin Beatrix waren 2021 in Den Haag für insgesamt 217.000 Euro versteigert worden. (dpa/jW)