Opposition gewinnt in Botswana

Gaborone. In Botswana hat sich die Opposition bei der Parlamentswahl erstmals seit 58 Jahren überraschend durchgesetzt. Das Oppositionsbündnis Umbrella for Democratic Change (UDC) kam auf 35 der 61 Sitze im Parlament, wie die Wahlkommission am Freitag unter Berufung auf vorläufige Auszählungsergebnisse mitteilte. Die bisherige Regierungspartei Botswana Democratic Party (BDP) kam demnach lediglich auf zwei Sitze. Präsident Mokgweetsi Masisi erkannte die Wahlniederlage an. »Wir müssen uns damit abfinden und zum Wohle der Nation Platz für die neue Regierung schaffen«, sagte er vor Journalisten in der Hauptstadt Gaborone. Vor der Wahl am Mittwoch war in der ehemaligen britischen Kolonie noch weithin ein erneuter Sieg der regierenden BDP erwartet worden. (dpa/jW)