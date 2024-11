USA: Trump verklagt CBS im Wahlkampf

Washington. Der republikanische Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl, Donald Trump, hat den US-Sender CBS im Zusammenhang mit einem Interview mit der demokratischen Kandidatin Kamala Harris verklagt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Nevada bestätigte Trump am Donnerstag (Ortszeit), von dem Sender wegen eines Interviews mit Harris im Nachrichtenmagazin »60 Minutes« eine Entschädigung in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar (rund 9,2 Milliarden Euro) zu fordern. Der Anklage zufolge soll CBS eine konfuse Antwort von Harris zum Thema Gazakrieg nachträglich bearbeitet haben, um ihren »Wortsalat« zu kaschieren. Trump sprach in diesem Zusammenhang von »Wahlbeeinflussungsbetrug«. CBS weist die Vorwürfe zurück. Harris und Trump liegen wenige Tage vor der Wahl am Dienstag in Umfragen Kopf an Kopf.(AFP/jW)