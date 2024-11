Bericht: Iran plant Antwort auf Israels Angriff

Teheran. Nach dem israelischen Angriff auf den Iran plant die Regierung in Teheran Medienberichten zufolge einen erneuten Gegenschlag. Ein Angriff mit Drohnen und ballistischen Raketen könnte vom Irak aus gestartet werden, berichtete die US-Nachrichtenseite Axios am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf israelische Quellen. Demnach gehen die israelischen Geheimdienste davon aus, dass die Attacke möglicherweise noch vor der US-Wahl am kommenden Dienstag erfolgen könnte. Der Stabschef von Irans religiösem Führer Ajatollah Ali Khamenei sagte laut Axios, die iranische Antwort werde »unsere Feinde den Angriff bereuen« lassen. (dpa/jW)