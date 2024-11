Gazastreifen: Mindestens 47 Tote nach Angriffen

Gaza. Mindestens 47 Palästinenser sind bei israelischen Luftangriffen auf den zentralen Gazastreifen in der Nacht auf Freitag getötet und Dutzende verletzt worden. Die meisten von ihnen seien Kinder und Frauen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Freitag. Die Angriffe hätten sich in der Stadt Deir Al-Balah, im Lager Nuseirat und in der Stadt Al-Sawaida ereignet, hieß es. Die Agentur meldete unter Berufung auf Augenzeugen, dass Anwohner nach ersten Angriffen den Betroffenen zu Hilfe geeilt und dann selbst Ziel weiterer Bombardements geworden sein sollen. Rettungseinsätze dauerten an. In Nuseirat seien Häuser getroffen worden, in denen Vertriebene untergebracht waren. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, eine Stellung der Hamas angegriffen zu haben. Sie wisse von Berichten über zivile Opfer infolge des Angriffs. Die Einzelheiten würden geprüft. (Reuters/dpa/jW)