Shanghai. Sieben Monate vor Beginn der FIFA-Klubweltmeisterschaft hat der Weltverband FIFA den ersten Sponsor gefunden. Der chinesische Elektronikkonzern Hisense wurde in Shanghai von FIFA-Chef Gianni Infantino vorgestellt. Weitere Sponsoren sollen folgen, hieß es in einer Mitteilung. TV-Partner für das Turnier sucht die FIFA weiterhin. Das vom Weltverband organisierte Turnier mit 32 Mannschaften findet im kommenden Sommer vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt und stand zuletzt in der Kritik. Spieler warnen vor Überlastung. (dpa/jW)