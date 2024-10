Die US-amerikanische Schauspielerin Teri Garr, die in Komödien wie »Tootsie« und »Mr. Mom« mitspielte, ist tot. Sie starb in Los Angeles nach einem langen Kampf gegen die Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS), wie ihre Sprecherin Heidi Schaeffer mitteilte. Garr wurde 79 Jahre alt. Kollegen wie Michael Keaton und Steve Martin würdigten die Schauspielerin. Garr begann ihre Karriere im Showbusiness in den 1960er Jahren als Tänzerin. Sie wirkte dabei an der Seite von Elvis Presley etwa in dem Filmmusical »Tolle Nächte in Las Vegas« mit. Als Schauspielerin übernahm sie in den 1970er Jahren unter anderem Nebenrollen in Filmen wie »Der Dialog«, »Frankenstein Junior« oder »Unheimliche Begegnung der dritten Art«. In den 1990er Jahren spielte Garr in Filmen wie »The Player«, »Dumm und Dümmer« oder »Michael« mit. (dpa/jW)