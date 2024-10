Mexiko: Erneut Journalist ermordet

Mexiko-Stadt. In Mexiko ist erneut ein Journalist ermordet worden. Der Moderator Mauricio Cruz Solís vom Lokalsender La Poderosa wurde am Dienstag abend (Ortszeit) in der Großstadt Uruapan erschossen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein weiterer Mensch sei bei dem Angriff verletzt worden. Sein Sender würdigte den Journalisten in Onlinenetzwerken als »Quelle der Inspiration und unermüdliche Stimme im Dienste der Gemeinschaft«. (AFP/jW)