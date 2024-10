BYD überholt Tesla beim Umsatz

Beijing. Der chinesische Elektroautobauer BYD hat am Mittwoch einen Quartalsumsatz bekanntgegeben, der erstmals den von Tesla übertraf. Der US-Konzern führt allerdings noch bei den weltweiten Absatzzahlen für Elektroautos, weil BYD auch Hybridmodelle im Angebot hat. BYD steigerte die Erlöse im abgelaufenen Quartal um knapp ein Viertel auf umgerechnet 26 Milliarden Euro und den Reingewinn um etwa 18 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Tesla setzte in diesem Zeitraum 23,3 Milliarden Euro um. BYD verkauft bislang 90 Prozent seiner Produkte in der Volksrepublik. Dort kommt das Unternehmen auf einen Marktanteil von gut einem Drittel. (Reuters/jW)