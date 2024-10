Der kubanische Trompeter Manuel Mirabal ist tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren in Havanna gestorben, teilte das kubanische Musikinstitut mit. International bekannt wurde er durch seine Teilnahme am Bandprojekt Buena Vista Social Club. Mirabal wurde am 5. Mai 1933 geboren und galt als einer der größten Trompeter Kubas. Er spielte in zahlreichen Orchestern, darunter dem Tropicana-, dem Casino-Orchester, dem des Cabaret Parisien und dem kubanischen Orchester für moderne Musik. Mit dem Bandprojekt Buena Vista Social Club gewann er 1998 einen Grammy. Für ein gleichnamiges Album hatten der britische Musikproduzent Nick Gold und der US-Gitarrist Ry Cooder 1996 eine Reihe damals schon recht betagter kubanischer Musiker zusammengetrommelt. Die Platte wurde ein Welterfolg und verkaufte sich mehr als achtmillionenmal. (dpa/jW)