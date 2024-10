Hamas-Delegation zu Gesprächen in Moskau

AP Photo/Mohammed Hajjar, File Zerstörungen in Gaza-Stadt (1.4.2024)

Moskau. Eine Delegation der palästinensischen Hamas ist nach Angaben eines Vertreters der Organisation zu Gesprächen über eine mögliche Beendigung des Kriegs im Gazastreifen nach Moskau gereist. Unter der Leitung des in Katar ansässigen Verhandlungsführers Mussa Abu Marsuk solle mit russischen Regierungsvertretern über Wege zur »Beendigung der Aggression und des Kriegs im Gazastreifen und in der Region« gesprochen werden, verlautete am Mittwoch aus Hamas-Kreisen. Marsuk ist ein ranghohes Mitglied des Politbüros der Hamas und gilt als »Pragmatiker«. Beim Gipfeltreffen der sogenannten BRICS-Staaten im russischen Kasan, an dem auch der palästinensische Präsident Mahmud Abbas teilnimmt, hatten mehrere Staats- und Regierungschefs zu einem Stopp der Kämpfe im Nahen Osten aufgerufen. (AFP/jW)