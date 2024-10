UNO: Libanesischer Wirtschaft droht weitere Destabilisierung

Mohammad Zaatari/AP/dpa Eine Frau blickt durch ihren Friseursalon, der bei einem israelischen Luftangriff zerstört wurde (Tyros, 23.10.2024)

New York. Die israelischen Kriegshandlungen im Libanon könnten nach Einschätzung der Vereinten Nationen die durch jahrelange Krisen am Boden liegende Wirtschaft im Land weiter destabilisieren. Sollten die Kämpfe mit der Hisbollah andauern, könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 9,2 Prozent zurückgehen, erklärte das UN-Entwicklungsprogramm am Mittwoch. Unternehmen könnten keine Geschäfte tätigen, zudem würden Fabriken und Straßen stetig weiter zerstört. Den Einschätzungen zufolge sind die Folgen der Kämpfe in diesem Jahr voraussichtlich viel größer als während des letzten Krieges im Jahr 2006. Der Konflikt drohe »die ohnehin fragile Wirtschaft des Libanon weiter zu destabilisieren« und zu einem »anhaltenden wirtschaftlichen Abschwung« zu führen. (AFP/jW)