Friso Gentsch/dpa Das Gesundheitswesen ist seit langem anfällig für Korruption (Symbolbild)

Hannover. Mit einer Razzia in fünf Bundesländern sind niedersächsische Ermittler gegen bandenmäßige Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen vorgegangen. Ein Arzt wurde festgenommen, wie die Polizei in Göttingen und die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mitteilten. Als Hauptbeschuldigter gilt ein Apotheker. Er soll Geld an Ärzte gezahlt haben, damit diese vorrangig teure Augenmedikamente verschreiben. Sein Ziel soll gewesen sein, seinen Marktanteil an den betroffenen Medikamenten zu erhöhen.

Seit Oktober 2023 wurde in diesem Komplex ermittelt. Im Sommer diesen Jahres gab es erste Durchsuchungen in dem Zusammenhang. Nach der Auswertung der Beweismittel erhärtete sich der Verdacht der Einflussnahme auf einzelne Ärzte.

Insgesamt 24 Objekte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen wurden am Dienstag durchsucht. Darunter befanden sich Privatwohnungen und Firmen. Von einem Firmenkonto wurden zwei Millionen Euro gesichert. (AFP/jW)