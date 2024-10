Britta Pedersen/dpa Indien soll die bisherige Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China lindern (Goa, 22.7.2023)

Berlin. Vizekanzler Robert Habeck bricht an diesem Mittwoch nach Indien auf. Der Bundeswirtschaftsminister will dort an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnehmen. Zu diesen wird auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet, der die Reise aber einen Tag später antritt. Habeck (Grüne) teilt sich die Regierungsmaschine mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der in Indien vor allem Gespräche zum Thema Fachkräftegewinnung führen will. Sie werden begleitet von einer Wirtschaftsdelegation.

Habeck will am Donnerstag in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi eine Wirtschaftskonferenz eröffnen. Die Asien-Pazifik-Konferenz wird von deutschen Wirtschaftsvertretern sowie dem Wirtschaftsministerium organisiert. Die Region ist für deutsche Unternehmen nach Angaben des Ministeriums der wichtigste außereuropäische Handelspartner. Die EU und Indien verhandeln derzeit über ein Freihandelsabkommen. Indien ist auch Mitglied der BRICS-Gruppe, deren Gipfeltreffen bis Donnerstag im russischen Kasan stattfindet.

Bis zu seiner Rückreise am Sonnabend will Habeck unter anderem indische Minister treffen und ein Hockeyspiel besuchen. Ziel der Reise ist seinem Ministerium zufolge auch eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff. Auf dem Energieträger ruhen große Hoffnungen für den Umbau zu klimafreundlicherem Wirtschaften. Es bleibt aber unklar, wie Wasserstoff in größerem Umfang klimaneutral produziert werden kann. (dpa/jW)