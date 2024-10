ATP-Basel: Altmaier-Aus in Runde eins

Expa/Johann Groder/APA/dpa Um es mit Boris Becker zu sagen: Dschieses Kreist!

Basel. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Basel früh ausgeschieden. Der 26jährige unterlag in der ersten Runde seinem französischen Gegner Arthur Fils (Nr. 7) 6:7 (5:7), 3:6. Altmaier hatte sich ein Ticket für den Wettbewerb in der Schweiz über die Qualifikation gesichert, musste sich nun aber nach 1:40 Stunden schon wieder verabschieden.

Vor allem im ersten Durchgang konnte Altmaier lange mit seinem Gegner mithalten, vergab aber zwei Satzbälle und musste sich im Tiebreak dann knapp geschlagen geben. Im zweiten Satz machte Fils in 38 Minuten alles klar. Beim seinem letzten Turnier in Antwerpen hatte Altmaier noch das Achtelfinale erreicht. (AFP/jW)