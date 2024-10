Florion Goga/Reuters Hätte die türkische Luftwaffe auch gerne: Kampfjets vom Typ "Eurofighter Typhoon" (Kucova, 4.3.2024)

Istanbul. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich am Sonnabend in Istanbul zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Beraten wollen die beiden über Migration, den Krieg in Nahost und Sicherheitsthemen, wie es vorab aus der türkischen Kommunikationsdirektion hieß.

Berlin sucht insbesondere die Unterstützung Ankaras, um Abschiebungen leichter abwickeln zu können. Die Türkei wiederum hofft auf Bewegung beim angestrebten Kauf von Kampfjets vom Typ »Eurofighter«.

Die Türkei ist nach Syrien und Afghanistan das drittwichtigste Herkunftsland von Asylsuchenden. In der ersten Jahreshälfte 2024 wurden 441 Menschen aus der BRD in die Türkei abgeschoben. Ende September galten mehr als 15.000 türkische Staatsbürger als ausreisepflichtig. (dpa/jW)