Valentyn Ogirenko/Reuters Die ukrainische Armee findet immer weniger Menschenmaterial. Da hilft auch Hochglanzpropaganda nicht viel (Dnipro, 20.3.2024)

Warschau. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat den Eindruck, dass die Ukrainer erschöpft vom Krieg sind. »Die Situation an der Front ist schwierig, es gibt eine gewaltige Kriegsmüdigkeit«, sagte Kosiniak-Kamysz nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel.

Den »Siegesplan« des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sieht Polens Verteidigungsminister skeptisch. Der Plan sei keine Lösung des Problems und »kein klares, helles Licht, das die Realität sofort verändern wird«.

Die in Polen lebenden Ukrainer hätten nach wie vor wenig Interesse an einer geplanten Freiwilligenbrigade, sagte Kosiniak-Kamysz weiter. Bisher hätten sich rund 300 Männer und Frauen dafür gemeldet. Polen hat knapp eine Million Flüchtlinge aus seinem Nachbarland aufgenommen. Das Vorhaben, eine »ukrainische Legion« in Polen auszubilden, war Teil eines Sicherheitsabkommens, das Selenskij und Polens Regierungschef Donald Tusk im Juli unterzeichnet hatten. (dpa/jW)