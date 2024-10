+ Update 19:16 +

Calais. Beim Versuch Dutzender Schutzsuchender den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren, ist ein Säugling ums Leben gekommen. Wie die französische Meerespräfektur mitteilte, habe sich ein Boot am Donnerstag abend bei Calais in Schwierigkeiten befunden. Bei einem Rettungseinsatz sei das Baby regungslos im Wasser gefunden worden. Die Küstenwache brachte 65 Schiffbrüchige in Sicherheit. Einige von ihnen mussten demnach ebenfalls aus dem Wasser geborgen werden. (dpa/jW)