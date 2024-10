Dortmund. Der deutsche Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat bei der EM in Dortmund das Viertelfinale erreicht. Pietreczko siegte bei seinem Achtelfinalauftritt in der Dortmunder Westfalenhalle 10:3 gegen Andrew »Goldfinger« Gilding aus England. Um es ins Halbfinale zu schaffen, muss der 30jährige bei seiner kommenden Aufgabe den favorisierten Danny Noppert aus den Niederlanden bezwingen. Bereits das Erreichen des Viertelfinales ist für den gebürtigen Berliner ein großer Erfolg. So weit schaffte er es bei einem Majorturnier noch nie. (dpa/jW)