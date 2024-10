Litauen: Zweite Runde der Parlamentswahl

Vilnius. In Litauen hat am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahlen stattgefunden. In dem baltischen EU- und NATO-Land waren knapp 2,4 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die Zusammensetzung der Volksvertretung in Vilnius zu entscheiden. Dabei könnte es zu einem Machtwechsel kommen. In der ersten Runde lagen die oppositionellen Sozialdemokraten mit 20 Mandaten vor den regierenden Konservativen mit 18. In der zweiten Runde wird über weitere Abgeordnetensitze nach dem Mehrheitswahlrecht entschieden. Die Wahllokale schlossen um 20 Uhr. (dpa/jW)