Uruguayer zur Wahlurne gerufen

Montevideo. Die Uruguayer waren am Sonntag aufgerufen, an der Wahl eines Nachfolgers von Präsident Luis Lacalle Pou und zur Neubesetzung des Parlaments teilzunehmen. Umfragen sahen den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Canelones, Yamandú Orsi, vom oppositionellen Linksbündnis Frente Amplio mit durchschnittlich 45 Prozent vorn, gefolgt vom ehemaligen Sekretär des scheidenden Präsidenten, Álvaro Delgado, von der regierenden Nationalen Partei, der auf 25 Prozent kam. Erhält der Sieger nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es am 24. November eine Stichwahl. (Xinhua/jW)