Lkw fährt in Israel in Bushaltestelle

Tel Aviv. Nördlich von Tel Aviv ist am Sonntag ein Lkw in eine Bushaltestelle in der Nähe eines Militärstützpunktes gefahren. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Vorfall in Ramat Hascharon mindestens 24 Menschen verletzt. Am Nachmittag meldete Haaretz zudem einen Todesfall. Ob es sich um einen Anschlag handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lkw in einen an der Haltestelle stehenden Bus gefahren, aus dem gerade Fahrgäste ausstiegen. Zivilisten vor Ort hätten auf den Lkw-Fahrer geschossen und ihn »neutralisiert«. (AFP/jW)