China gegen US-Waffenhilfe an Taiwan

Beijing. China hat die Bewilligung von Waffenlieferungen an Taiwan durch das US-Außenministerium in Höhe von zwei Milliarden Dollar kritisiert. Dadurch würden die chinesische Souveränität und chinesische Sicherheitsinteressen »ernsthaft verletzt«, teilte das Außenministerium in Beijing am späten Samstag abend mit. Zudem gefährde die Lieferung die chinesisch-US-amerikanischen Beziehungen und den »Frieden und die Stabilität« in der Straße von Taiwan. Beijing werde »alle notwendigen Schritte zur Verteidigung der nationalen Souveränität, Sicherheit und territorialen Integrität unternehmen«, hieß es weiter. (AFP/jW)