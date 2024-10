Bauarbeiten an jedem fünften Hauptbahnhof

Berlin. In der Bundesrepublik gibt es derzeit Bauarbeiten an beinahe jedem fünften Hauptbahnhof. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte laut dpa-Meldung am Wochenende, aktuell seien »an rund einem Fünftel der insgesamt 134 Hauptbahnhöfe Modernisierungen zugange; sie reichen vom Austausch eines Aufzugs bis hin zu umfassenden Baumaßnahmen«. Bekanntestes Beispiel für ein jahrelanges Bauprojekt ist seit mehr als zehn Jahren das Projekt »Stuttgart 21«. Die Kosten dafür dürften sich auf eine Endsumme von beinahe 9,8 Milliarden Euro zubewegen. (dpa/jW)