»Elbtower«: Neuer Investor ab Herbst

Hamburg. Der Insolvenzverwalter des Hamburger »Elbtowers« will in diesem Herbst einen neuen Investor für die größte Bauruine Deutschlands präsentieren. Gegenüber dpa erklärte er, in Verhandlungen »mit einer Handvoll Interessenten« aus dem In- und Ausland zu stehen, darunter ausländischen Konsortien und deutschen Bietern. »Würden die Kaufverträge im Herbst unterzeichnet, könnte der Kauf Ende des Jahres abgeschlossen werden.« Die Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG hatte im Januar nach ausbleibenden Zahlungen der insolventen Signa Holding des österreichischen Pleitemoguls René Benko Insolvenz beantragt. (dpa/jW)