Brennelemente: Protest gegen Rosatom-Einstieg

Lingen. Gegen eine Beteiligung des russischen Energieunternehmens Rosatom an der Brennelementefabrik in Lingen haben am Sonnabend mehrere Dutzend Menschen in der niedersächsischen Stadt protestiert. Der Betreiber ist eine Tochter des französischen Konzerns Framatome. Dieser plant eine Kooperation mit einer Rosatom-Tochterfirma, um künftig auch Atomkraftwerke sowjetischer Bauart beliefern zu können. Die protestierenden Antiatomgruppen sehen die innere und äußere Sicherheit der BRD gefährdet und fordern die Schließung der Anlage. Eine Kooperation mit Rosatom führe zur Abhängigkeit vom Wohlwollen der russischen Regierung. (dpa/jW)