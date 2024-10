VW erstellt »Giftliste« mit Kürzungsplänen

Wolfsburg. Kurz vor einer Betriebsversammlung beim Autobauer Volkswagen an diesem Montag lässt der Konzern Schreckensmeldungen verbreiten. Am Sonntag berichtete das Handelsblatt mit Berufung auf »Konzernkreise« über ein Papier des Vorstands, das unter anderem Lohnverzicht sowie die Schließung mehrerer Werke in Deutschland enthalten soll. Die in der »Giftliste« aufgeführten Maßnahmen könnten »Einsparungen von vier Milliarden Euro« erzielen, so das Handelsblatt. So steht etwa eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent »sowie Nullrunden für die Jahre 2025 und 2026« auf dem Papier. Zudem würden Bonuszahlungen der höchsten »Tarif plus«-Gruppe ebenso wie Prämienzahlungen für Betriebszugehörigkeiten »wackeln«, hieß es. Am Mittwoch startet die zweite Verhandlungsrunde in der laufenden Auseinandersetzung über den Haustarifvertrag zwischen IG Metall und VW. (jW)